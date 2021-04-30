В Италии по материалам МВД Украины задержали наемника, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

“В 2015 года он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан – наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов”, – отметили в пресс-службе.

Сейчас против итальянца открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, в его доме прошли обыски.

“Расследование проводит спецподразделение Digos (отдел общих расследований и специальных операций), которому уже удалось отследить многочисленные банковские транзакции на личный счет подозреваемого, поступавших из “ДНР”, а также изъять фото, видеоматериалы и другие документы, подтверждающие подозрение следствия”, – уточнили в министерстве.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркивал недопустимость участия итальянских граждан на стороне пророссийских вооруженных формирований на Донбассе, он призвал жестче реагировать на подобные случаи.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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