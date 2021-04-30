В России перед майскими праздниками взлетели цены на мясо

Любители жаренного на костре мяса забили тревогу. Цены на эти продукты уже начали расти. Если на стоимость баранины повлияло снижение

предложения из-за ограничений поставок из Южного и Северо-Кавказского регионов, то подорожание свинины связано с сезонным фактором.

Производители

предупреждают магазины о повышении цен на данные продукты на 5–25%, а торговцы ждут повышенного спроса на мясо. По

данным Росстата, с конца марта цены на свинину взлетели на 1,7%. Баранина стала дороже за этот период на 1,6%.

Свою роль в спросе на мясо играет и окончание Великого поста, которое в этом году совпадает с майскими праздниками. По мнению экспертов, рост цен на свинину и баранину постепенно прекратится по мере увеличения предложения мяса птицы.

При этом гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов не считает, что

рост цен на свинину и баранину приведет к увеличению спроса на мясо птицы. Он полагает, что для смены выбора потребителем разница в цене должна быть больше.

Отметим, что в последние недели в России наблюдается рост цен на продукты. Это касается овощей, фруктов, сахара, подсолнечного масла и ряда других категорий товаров.