Дэвид и Виктория Бекхэм поддержали невесту сына Бруклина во время болезни

Как мы писали ранее, после четырехмесячного пребывания в Майами Бекхэмы вернулись в Великобританию. Предположения журналиста Саймона Бойла из американского таблоида о том, что семья 45-летнего Дэвида Бекхэма на прошлой неделе вернулась в Великобританию, подтвердились. Дэвид и Виктория уже вовсю публикуют фото и видео из своего лондонского дома. Например, как супруги проводят время вместе, занимаясь спортом. Правда, Виктория использует огромный тренажерный зал и не по назначению, например, как примерочную. Впрочем, в размеренной жизни семьи Бекхэмов не все спокойно.

Так, Никола Пельтц, которая вот-вот станет миссис Бруклин Бекхэм, на днях заразилась неизвестной инфекцией и, судя по всему, находится в вынужденной изоляции. Об этом стало известно, когда Никола опубликовала в сторис фото большого букета белых роз с приложенной к нему запиской от всей семьи Бекхэм.

Дорогая Никола, мы тебя очень любим и скучаем. Поправляйся скорее! Целуем тебя. Виктория, Дэвид, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер,

– гласил текст.

Фото цветов Никола дополнила своими комментариями:

У меня лучшая семья, мне очень повезло,

– написала девушка и отметила всех своих новоиспеченных родственников. Чем именно заболела девушка, неизвестно. Где сейчас сам Бруклин – с невестой или с семьей – тоже пока тайна.

Бруклин Бэкхем с родителями и невестой

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Надо сказать, что Бекхэмы действительно радушно приняли невесту сына. Так, Виктория не раз говорила, что не могла и мечтать о лучшей паре для своего Бруклина.

Многие помнят Бруклина маленьким мальчиком, который выходил на футбольное поле вместе с Дэвидом… А теперь ему 21. Он так счастлив, они (Бруклин и Никола) оба очень счастливы. Она (Никола) просто замечательная. Она милая, она добрая, она такая милая, теплая, замечательная, замечательная женщина,

– говорила Виктория в прошлом году, когда стало известно, что ее сын собирается жениться.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля прошлого года, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца. Сейчас пара готовится к свадебному торжеству, которое, как говорят, пройдет дважды – один раз в Великобритании, другой – в США.