Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз россиянам
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…за исключением экстренных случаев.
Посольство США в Москве после майских праздников перестанет оказывать консульские услуги и, в том числе, прекратит выдавать визы россиянам. Об этом дипмиссия предупредила на своем сайте.
«Сокращение услуг необходимо в связи с уведомлением российского правительства от 23 апреля о своем намерении запретить представительству США в РФ нанимать на работу иностранных граждан», — объяснили такое решение в посольстве.
Визу россияне смогут получить лишь в экстренных случаях — когда речь идет о вопросах жизни и смерти. Посольство объявило, что сконцентрируется на экстренных услугах для жителей США.
Кроме того, американским гражданам, живущим в России, рекомендовали покинуть страну до 15 июня, если у них заканчиваются визы.
Неделю назад президент Владимир Путин подписал указ о запрете посольствам и консульствам стран, «совершающих недружественные действия в отношении России», нанимать на работу людей, находящихся на российской территории. Уже заключенные договоры им предписано было разорвать.
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Источник: Новая газета
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