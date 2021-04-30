Компания Zotac представила видеокарту GeForce RTX 3090 ArcticStorm с водоблоком

Водоблок, покрывающий полностью площадь устройства, а также – RGB подсветка! С такими преимуществами вышла на рынок новая видеокарта GeForce RTX 3090 ArcticStorm, представленная компанией Zotac.

По информации, распространенной разработчиком, данный графический ускоритель предназначен, в основном, для игровых компьютеров, отличающихся высокой мощностью.

Также разработчик обещает, что продажи данного устройства стартуют в ближайшее время. Однако производитель все еще не сообщает даже приблизительную цену новой видеокарты. Жидкостное охлаждение говорит о том, что появилась необходимость в активном отводе излишнего тепла. Остается надеяться, что проблема перегрева действительно решена.