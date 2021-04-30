Россиянам рассказали, как защитить свой аккаунт в соцсети

Эксперт Роскачества обеспокоен слабой защитой аккаунтов обычных граждан в социальных сетях. Особенно уязвимы те, кто общается через Facebook, напоминает специалисты. Ведь еще недавно именно из данной сети были похищены данные около пятисот миллионов пользователей.

Для того чтобы такого не случилось и с вами, запомните несколько простых правил, говорит специалист. Во-первых, проверяйте периодически, откуда в ваш аккаунт был осуществлен последний вход. Если это не ваше устройство, срочно меняйте пароль. Во-вторых, создавайте надежный пароль, откажитесь от простого и на все случаи жизни. В-третьих, воспользуйтесь возможностью установить двухфакторную аутентификацию. Пусть подтверждение приходит через сообщение на телефон.

Не игнорируйте оповещениями о входах в ваш аккаунт. Тогда вы будете видеть, не входит ли в него посторонний, когда вы отсутствуете. Наконец, используйте правила против фишинга.