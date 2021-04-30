 

Киргизия и Таджикистан начали отвод войск с границы

30.04.2021, 17:58, Новости дня
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Бишкек и Душанбе заявили об отводе войск с границы, выпустив совместное заявление о решении всех вопросов только путем переговоров.

Встреча глав Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова состоялась на нейтральной территории между киргизским блокпостом «Кызыл-Бел» и таджикским «Гулистон». Республики договорились об обоюдном отводе всех видов войск и военной техники в пятницу с 13.00 по местному времени (11.00 мск), передает Sputnik Таджикистан.

В субботу на территории Баткенской области Кыргизии пройдет очередная встреча межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы. Тем временем Sputnik Кыргызстан в своем Telegram-канале передает со ссылкой на полпреда Киргзии Омурбека Суваналиева, что военнослужащие Таджикистана покинули Баткенскую область. В настоящее время все села освобождены, военнослужащие Киргизии проверяют местность на возможное минирование. После проверки часть эвакуированных граждан сможет вернуться домой, говорится в сообщении.

Ранее Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы в пятницу, 30 апреля.

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

В МИД заявили, что Москва приветствует достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений и призывает стороны не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.



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