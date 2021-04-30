 

Третий лжесвидетель по делу Ефремова приговорен к исправительным работам

30.04.2021, 17:58, Новости дня
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Пресненский суд Москвы приговорил третьего лжесвидетеля Андрея Гаева, дававшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, к полутора годам исправительных работ.

«Признать Гаева виновным… и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства», – передает слова судьи РИА «Новости».

Таким образом, все лжесвидетели по делу Ефремова были приговорены судом к исправительным работам. Ранее были оглашены приговоры подсудимым Тевану Бадасяну и Александру Кобцу. Гособвинитель запрашивал для всех по году и десяти месяцам исправительных работ.

Уголовное дело завели в начале апреля. До этого в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний.

Свидетелей допрашивали на слушаниях по делу актера по ходатайству экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Также он заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем.

Позже Кобец признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель, Гаев, заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.



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