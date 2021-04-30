 

Против двух жителей Приангарья завели дело из-за фото нацистов для «Бессмертного полка»

30.04.2021, 17:58, Новости дня
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Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей региона, которые в мае 2020 года разместили фотографий нацистов на сайтах движения «Бессмертный полк онлайн».

Дела возбуждены в отношении 17-летнего и 32-летнего жителей Иркутской области.

«По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ РФ по Иркутской области, сотрудниками регионального ГУ МВД и при участии сотрудников ОМОН Росгвардии, произведены обыски по местам жительства подозреваемых.

Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жителя Нюрбинского района Якутии оштрафовали на 100 тыс. рублей после размещения им в соцсети поста с фотографией Адольфа Гитлера и текстом, оправдывающим нацизм.



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