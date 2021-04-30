 

Ученые из США доказали способность простой диеты продлевать жизнь

30.04.2021, 17:56, Разное
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Учёные из Университета Алабамы в США доказали способность простой диеты продлевать жизнь. Это происходит из-за уничтожения старых клеток в организме для создания новых.
Любая диета представляет из себя стресс для организма. Речь идёт о тех случаях, когда у человека отсутствует режим питания и рацион перегружен. Именно для таких людей самое обычное ограничение времени приёма пищи может сыграть важную роль в продлении жизни. Подобное доказывают эксперименты с привлечением мужчин, имеющих лишний вес и предрасположенность к диабету. Респондентов разделили на две группы. В первой никаких ограничений на приём пищи не было, а вот испытуемым второй выделялось всего восемь часов на еду с момента пробуждения, после чего еда была под запретом. При этом у всех рацион строго нормировался.

Оказалось, что наиболее эффективным стало намеренное голодание, когда время приёма пищи строго контролировалось. В этом случае учёные зафиксировали не только снижение жировых отложений, но и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета. Через пять недель эксперимента респонденты также продемонстрировали нормализацию уровня артериального давления и инсулина в организме. Профессор Марк Мэттсон из Университета Джонса Хипкинса объяснил, что при диете тело пытается найти альтернативный источник энергии. Поддерживать старые клетки больше не выгодно, и организм перерабатывает их, заменяя новыми и молодыми, тем самым омолаживая сам себя.

Источник: profile.ru



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