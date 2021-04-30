 

Кремль не получал от Киева конкретных предложений по встрече президентов Путина и Зеленского

30.04.2021, 17:56, Разное
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Несмотря на заявления властей Украины о якобы готовящейся встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, Москва пока не планирует никаких подобных мероприятий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль до сих пор не получал от Киева конкретных предложений.
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский призвал своего российского коллегу провести обсуждение вопроса ситуации в Донбассе. Кроме соблюдения режима тишины, украинские политики все чаще пытаются поставить под сомнение Минские договоренности.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский назвал вероятным местом для проведения встречи – Ватикан. Свою точку зрения лидер Украины аргументировал тем, что Папа римский мог бы быть символическим гарантом мира, которого стороны хотят достичь.

Однако, как оказалось, дальше заявлений дело в данном случае не продвинулось. По информации, полученной из Кремля, никаких прямых предложений от Киева не поступало. Комментируя слова Зеленского, глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин до сих пор ничего не получал. При этом российские власти все же ожидают от украинской стороны предметного диалога для подготовки встречи на высшем уровне.

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