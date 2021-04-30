 

Учёные назвали новый безопасный метод борьбы с гипертонией

30.04.2021, 17:56, Разное
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Известно, что высокое артериальное давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся главными причинами преждевременной смерти. Американские учёные назвали новый безопасный метод борьбы с гипертонией – это прерывистое голодание.
Прерывистое голодание в последнее время набирает особую популярность. Суть интервальной диеты заключается в том, что появляются периоды, когда пищу категорически употреблять нельзя. В ходе нового исследования, проведённого на грызунах, было доказано, что такие ограничения в питании полезны для организма. Стоит отметить, что при кормлении крыс через день у них изменился состав бактерий в кишечнике, а вместе с этим стабилизировалось давление.

Исследователи уверены, что данная разработка станет прорывом в науке и поможет реализовать новые методы борьбы с гипертонией. Связано это будет, в первую очередь, с корректировкой питания.

Источник: www.medikforum.ru



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