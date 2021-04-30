Терехов не смог доказать, что занимает свою должность уместно, а не только по стечению обстоятельств – политэксперт

“Шесть месяцев, оставшихся до досрочных выборов городского головы Харькова, заставляют претендентов действовать очень оперативно. И в таких жестких условиях решающим фактором в борьбе за голоса может стать опыт публичной политики. У нынешнего и.о. мэра города Игоря Терехова его просто нет”, – считает он.

По мнению Молчанова, одним из следствий этого является низкий стартовый рейтинг, который Терехову за четыре месяца не удалось существенно поднять.

“Это его главная проблема. Терехов не смог доказать, что занимает свою должность уместно, а не только по стечению обстоятельств. И за полгода вряд ли у него получится кардинально изменить ситуацию в свою пользу”, – уверен политолог.

Молчанов считает, что для повышения рейтинга Терехов решил “сыграть на ностальгических нотках по случаю 9 Мая и предложил харьковчанам широко отпраздновать День Победы, а по случаю еще раз пообещал сохранить памятник Жукову и вернуть имя Жукова проспекту Петра Григоренко”.

“В общем, опять поиграть в Кернеса. Очевидно, что это – попытка поднять рейтинг, завоевав симпатии электората Кернеса. Поможет ли это Терехову одержать победу на выборах мэра города? Имеются большие сомнения. Ведь Терехов – совсем не Кернес”, – заключил он.

Контекст:Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19. Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

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