 

Терехов не смог доказать, что занимает свою должность уместно, а не только по стечению обстоятельств – политэксперт

30.04.2021, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Шесть месяцев, оставшихся до досрочных выборов городского головы Харькова, заставляют претендентов действовать очень оперативно. И в таких жестких условиях решающим фактором в борьбе за голоса может стать опыт публичной политики. У нынешнего и.о. мэра города Игоря Терехова его просто нет”, – считает он.

По мнению Молчанова, одним из следствий этого является низкий стартовый рейтинг, который Терехову за четыре месяца не удалось существенно поднять.

“Это его главная проблема. Терехов не смог доказать, что занимает свою должность уместно, а не только по стечению обстоятельств. И за полгода вряд ли у него получится кардинально изменить ситуацию в свою пользу”, – уверен политолог.

Молчанов считает, что для повышения рейтинга Терехов решил “сыграть на ностальгических нотках по случаю 9 Мая и предложил харьковчанам широко отпраздновать День Победы, а по случаю еще раз пообещал сохранить памятник Жукову и вернуть имя Жукова проспекту Петра Григоренко”.

“В общем, опять поиграть в Кернеса. Очевидно, что это – попытка поднять рейтинг, завоевав симпатии электората Кернеса. Поможет ли это Терехову одержать победу на выборах мэра города? Имеются большие сомнения. Ведь Терехов – совсем не Кернес”, – заключил он.

Контекст:Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19. Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / ОПЕК назвала срок восстановления спроса на нефть

25.01 / Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России

04.12 / Создан квантовый компьютер, в 10 млрд раз мощнее машины Google

11.09 / Япония отложила первый запуск тяжелой ракеты-носителя из-за технических проблем

02.09 / Дебора Биркс: в Белом доме не станут жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета

19.12 / Зеленский в новом видео сказал, что госбюджет на 2021 год приняли “вовремя, без торгов и хотелок”, и “запикал” слова о бывшем президенте

22.02 / Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ подготовили ряд “дорожных карт” по укреплению сотрудничества

18.09 / СПЧ ООН отклонил российские поправки к резолюции по Белоруссии

27.08 / В Институте нацпамяти не видят смысла в разработке большого герба Украины

28.02 / В Сумах студентки наглотались таблеток и вызвали скорую помощь – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика