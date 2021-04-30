В Турции одобрили применение российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”

“Турецкое агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию одобрило экстренное использование вакцины “Спутник V” в результате своих исследований и оценок… Таким образом, препарат “Спутник V” как третья вакцина будет использоваться в нашей стране”, – написал Коджа.

Türkiye * laç ve T * bbi Cihaz Kurumumuz yapt * inceleme ve de * erlendirmeler sonunda Sputnik V a * s * n * n acil kullan * m * na onay vermi * tir. * ki ülke için hay * rl * olmas * n * dilerim. Böylece üçüncü a * olarak Sputnik V a * s * da ülkemizde kullan * ma girecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

О регистрации вакцины “Спутник V” Министерством здравоохранения Турецкой Республики сообщил 30 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение препарата “Спутник V”.

Контекст:28 апреля Коджа сообщал, что Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины “Спутник V”. Первые поставки препарата ожидаются в мае.

Два дня ранее РФПИ объявил о сотрудничестве с фармацевтической компанией Viscoran İlaç по производству в Турции препарата “Спутник V”.

14 января в Турции началась кампания по вакцинации граждан. Первоначально их прививали препаратом китайской компании Sinovac, но недавно начали вводить вакцину Pfizer/BioNTech, сообщает Hürriyet Daily News.

По данным министерства здравоохранения страны, на 17.51 30 апреля вакцину от COVID-19 получило около 13,71 млн человек, из них 9,1 млн – две дозы (население страны, по информации Института статистики Турции, составляет 83,6 млн человек).

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Турция занимает пятое место в мире по числу выявленных заражений коронавирусом, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. За все время пандемии в стране подтвердили более 4,78 млн случаев заражения. Умерло от COVID-19 39,7 тыс. человек, выздоровело 4,25 млн пациентов.

—