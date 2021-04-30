 

Жена экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому с просьбой помочь найти мужа

30.04.2021, 17:52, Новости дня
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В связи с этим она обратилась с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь найти мужа.

“Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ждал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ”, – говорится в заявлении Чаус, копию которого она передала журналистам.

По ее словам, в случае игнорирования президентом ее просьбы она будет обращаться в международные инстанции.

“Если спецслужбы и дальше будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым”, – отметила супруга экс-судьи.

Адвокат Чауса Александр Вишневый подчеркнул, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения экс-судьи, хотя защита обращалась к ним с соответствующими заявлениями.

“Мы подали им заявление о преступлении 12 апреля, а они даже производства не открыли. Так чем же они будут заниматься?” – сказал Вишневый.

Контекст:Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире. 
4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.
3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидается в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.
Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Одного из подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
Молдавские СМИ опубликовали видео, на котором снят, предположительно, момент похищения Чауса. 
Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 апреля провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, в ходе которого заверил в непричастности Украины к похищению. 
8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В первой части расследования журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Отачь” в день похищения Чауса. 
В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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