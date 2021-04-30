Франция откроет границы для иностранных туристов 9 июня

По его словам, снятие ограничений будет проходить в четыре этапа. Первый начнется 3 мая – гражданам Франции разрешат путешествовать по стране, отменив правило 10/30 км (французам было запрещено удаляться от дома дальше, чем на 10 км, а жителям приграничных районов – дальше, чем на 30 км). Также возобновится стационарное обучение в школах. В силе останется комендантский час с 19.00.

С 19 мая изменится время комендантского часа – с 19.00 на 21.00. Заведениям питания разрешат открыть террасы, но не более, чем для шести человек за столом. Также возобновят работу все закрытые ранее предприятия при условии соблюдения санитарных мер. Собрания более 10 человек в общественных местах по-прежнему будут запрещены, но музеи, кинотеатры, театры и залы для представлений с сидячей аудиторией могут возобновить свою деятельность с максимальной численностью 800 человек в помещении и 1000 человек на открытом воздухе. То же самое касается и уличных спортивных сооружений.

С 9 июня комендантский час будет начинаться уже в 23.00. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри (не более шести человек за столом), будут открыты спортзалы. В стране введут специальный “санитарный пропуск”, который получат привитые от коронавируса граждане или те, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. Пропуск позволит посещать крупные мероприятия (до 5 тыс. человек) в культурных центрах, на стадионах, ярмарках и выставочных ярмарках. Кроме того, иностранные туристы с таким пропуском смогут посещать Францию.

Последний этап должен начаться 30 июня. Если не последует ухудшение ситуации с коронавирусом, то в этот день во Франции отменят комендантский час, разрешив все дневные и ночные поездки по стране. Обладатели “санитарного пропуска” смогут посещать мероприятия с участием более 1 тыс. человек. При этом дискотеки останутся закрытыми.

Контекст:С 3 апреля во Франции начали действовать усиленные карантинные меры, действовавшие до этого лишь в 19 департаментах страны. Ограничения ввели на четыре недели. Во всех регионах введен комендантский час с 19.00, а работников компаний переведены на удаленную работу.

Также во Франции закрыли магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Исключение сделают для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, торговцев цветами и сапожных мастерских, уточняется на французском портале административной информации.

Франция находится на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В стране зафиксировали 5,7 млн случаев болезни. Умерло от COVID-19 почти 104,4 тыс. человек, а выздоровело 344,8 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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