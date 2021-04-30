 

Взяли передышку: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм на свидании в Малибу

30.04.2021, 17:20, Разное
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Накануне поздним вечером 53-летний Джейсон Стэтхэм и 34-летняя Рози Хантингтон-Уайтли были замечены на выходе из ресторана Nobu в Малибу – излюбленному месту для ужина среди голливудских селебрити. Для романтического вечера наедине актер выбрал темный костюм с белой футболкой, а модель – бирюзовое платье и жакет в тон, дополнив комплект белым клатчем.

Супруги, надо сказать, давно нигде не появлялись вместе: оба сейчас заняты своими проектами. Рози работает над собственным брендом косметики Rose Inc. и коллаборацией нижнего белья для компании Marks & Spencer – Rosie For Autograph. А Джейсон, в свою очередь, последний год снимался в новом экшн-триллере “Гнев человеческий” – около недели назад картина Гая Ричи вышла в российский прокат. 

Рози Хантингтон-УайтлиДжейсон Стэтхэм

Лишь в середине апреля Хантингтон-Уайтли дважды за неделю была замечена у их апартаментов в районе Сохо в Нью-Йорке. Тогда модель снова доказала свое утонченное чувство стиля, представ перед фотографами сначала в белом трикотажном платье и весеннем, нежно-персиковом плаще, а после – в гораздо более строгом луке total-black: кожаный тренч, водолазка с высоким горлом и брюки с разрезами на штанинах. 

Летом прошлого года из-за плотной занятости супругам с трудом удалось выбраться в отпуск с сыном, а из-за пандемии дальше границ США они так и не улетели. Также они проводили вместе выходные на пляже в Малибу. 

Напомним, актер и модель встречаться в апреле 2010 года. Они познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки у пары родился сын, а вот церемония бракосочетания так и не состоялась. Несколько лет назад в интервью Extra Рози рассказала, почему они с Джейсоном повременили со свадьбой:

Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.

Кто еще из голливудских звезд покорил сердца “ангелов” Victoria’s Secret, читайте здесь.



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