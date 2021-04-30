В полный голос против тайного суда

Поступила команда «мочить» «Команду-29».



Адвокат Иван Павлов перед допросом в СК. Скриншот

В лучших традициях инквизиции адвокат Иван Павлов задержан в Великую пятницу, накануне советских и православных праздников и длинных выходных. Пока, со слов его коллеги Евгения Смирнова, речь идет о вменении Ивану ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» — это не самый тяжкий состав преступления, предусматривающий максимальное наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев. Но верится в это, увы, с трудом и с оговорками.

Характер предпраздничного задержания и обысков, проводимых дома у Павлова, у ряда его сотрудников и в офисе «Команды-29», указывает на возможность вменения — возможно не только Павлову — куда более серьезной статьи 283 УК — «Разглашение государственной тайны», по части первой которой адвокату светит до четырех лет лишения свободы. В любом случае приговор будет влечь для Ивана невозможность продолжать адвокатскую деятельность, но не исключено, что именно в этот момент в Следственном комитете, куда его увезли после задержания в московской гостинице, с Иваном ведется какой-то торг между статьями 310 и 283 УК.

Страницы постановления о возбуждении уголовного дела. Фото: источники «Новой»

Имея в виду крайнюю расплывчатость понятия государственной тайны в российской правоприменительной практике, а также секретность перечней тех сведений, которые составляют государственную тайну, «натянуть» эту статью теперь и самому Павлову, как раньше это делали в отношении многих его подзащитных, следственным органам не составит труда.

Занимаясь преимущественно защитой по делам с «секретностью», Иван знает много такого, что запрещено «разглашать».

Он до сих пор всегда вел защиту своих клиентов на пределе возможного, рискуя, так что и обнаружить в его документах или прослушках «факты разглашения» обозленному на него следствию будет легко, а прикормленная экспертиза подтвердит это нужным «заключением».

«Команда-29» была создана в Санкт-Петербурге по инициативе Павлова на базе «Фонда свободы информации», который в 2014 году был внесен в реестр НКО-«иностранных агентов», и изначально состояла из юристов и журналистов. Ее название отсылает к ст. 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова и запрещает цензуру. Постепенно Иван и его товарищи сконцентрировали в «Команде» защиту по наиболее громким и значимым делам «с секретностью», совали палки в колеса спецслужбам, иногда даже добивались побед — таких как прекращение дела Светланы Давыдовой, обвиненной в государственной измене за звонок в посольство Украины, или приостановки на время болезни уголовного дела физика Виктора Кудрявцева, благодаря чему он получил шанс умереть (только что) у себя дома.

Такая деятельность чем дальше, тем больше расходилась с позицией и идеологией российских властей и силовиков

(что уже почти одно и то же), не говоря уж о том, что адвокат Павлов сильно мешал (в прошедшем времени, так как этого статуса он будет лишен наверняка) «правоохранительным органам» и выдавал какую мог информацию по «тайным» делам журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова и в последние дни по иску прокуратуры о ликвидации «штабов Навального».

При таком столкновении требований открытости и гласности правосудия, гарантированных ст. 123 Конституции РФ, и стремлением спецслужб закрыть все процессы, не украшающие власть, атака на «Команду-29» до сегодняшнего дня оставалась лишь вопросом времени. До какой глубины она будет развита, чем за это заплатит лично Иван и возможны ли тут компромиссы — это мы, скорее всего, поймем уже сегодня вечером, когда Павлов или выйдет из Следственного комитета своими ногами, или отправится в наиболее «тайную тюрьму» «Лефортово», где уже находится не один подзащитный «Команды-29».

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

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