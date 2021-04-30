Мнение: Число шпионов и изменников, Сталин-сепаратист и раскулачивание за сарай

1. К вопросу о числе осуждённых за измену и шпионаж в СССР и в современной России. В период от смерти Ленина до смерти Сталина каждый год в СССР осуждали не менее 10 тысяч человек за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления. В 1930-е годы цифры превышали «фоновые» многократно, с минимумом в 63 тысячи осуждённых в 1939-м и максимумом в 790 тысяч осуждённых в рекордном 1937-м (данные приводятся по справке МВД СССР, составленной в конце 1953 года):

http://istmat.info/node/19968

Для сравнения, в современной России годовое число осуждённых за измену и шпионаж на несколько порядков меньше — его можно пересчитать по пальцам:

https://lenta.ru/news/2021/04/21/spy/

В России семь граждан были осуждены в 2020 году за государственную измену и шпионаж. Эти данные раскрыл судебный департамент при Верховном суде России, передает «Интерфакс».

Из них шестеро россиян были признаны виновными в госизмене, наказание за которую предусмотрено статьей 275 УК РФ, один — в шпионаже, подпадающим под действие статьи 276 УК РФ. Всем им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 20 лет в колонии. Трое осужденных также были оштрафованы на общую сумму 650 тысяч рублей.

Из статистики следует, что по делам о госизмене и шпионаже суды не выносили оправдательных приговоров фигурантам как в 2020 году, так и в 2019-м. Тогда по этой категории дел были осуждены 11 граждан, из них троих посадили за шпионаж, остальных за госизмену.

Строго говоря, для более корректного сравнения с советскими цифрами, нужно было бы посчитать ещё осуждённых террористов, особо опасных бандитов и экстремистов. Но даже с их учётом советские цифры будут на порядки превосходить российские.

Этому разительному контрасту возможны следующие объяснения:

А. Наши компетентные органы недорабатывают.

Б. Современная Россия по сравнению с СССР чрезвычайно гуманная и цивилизованная страна, не считающая изменником каждого, кто ругнётся в сторону властей на рынке.

В. Граждане России патриотичны и любят свою страну гораздо больше, чем граждане СССР, поэтому среди россиян и вправду почти нет шпионов и изменников.

Как вы считаете, коллеги, какой из этих трёх пунктов ближе к истине?

2. Блогер sergeytsvetkov приводит страницу из собрания сочинений Сталина, показывающую, что в 1912 году Сталин вполне себе поддерживал идею расчленения России. Как полагаете, должны ли сталинисты с симпатией относиться к нынешним нашим несистемным оппозиционерам, которые пытаются заочно продать части России другим странам?

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1626464.html

3. Читатель vanitas_vanit рассказывает, по какому принципу и какими методами раскулачивали людей в СССР:

https://olegmakarenko.ru/2105775.html?thread=797286063#t797286063

По ассоциации с Серпуховским кремлём. Он был построен из белого камня — известняка, который выходит на поверхность в нескольких местах в окрестностях города (а в соседней Калужской области даже есть водопад: ручеёк, падающий с известнякового уступа высотой примерно 2 метра). Одна из известняковых скал находится в селе Дракино, где мне довелось студентом как-то участвовать в “шефских” сельхозработах.

Обратил я внимание, что один из совхозных складов располагался в белокаменном здании явно не новой постройки. Спросил у крутившейся рядом старушки, что за здание такое. Она ответила:

— А это сарай, построенный кулаком.

— И что же: тот кулак сам жил в деревянной избе, а сарай у него был каменный?

— Нет, конечно, дом он тоже себе каменный построил — просторный, но только когда его раскулачили, то и дом сразу разрушили — чтоб неповадно было.

— Так он что, сам всё это построил?

— Ну да, сам со своей семьёй: камень тут рядом на скале сам вырубал и строил.

– Так выходит, он труженик был, а не кулак.

— Ну как же не кулак: ни у кого же больше такого дома не было — значит кулак.