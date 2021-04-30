В пакете Microsoft Office сменят шрифты

В компании Microsoft официально объявили о планах сменить шрифты в своем пакете программ Office. Это должно произойти до 2022 года, сообщает разработчик.

Напомним, что таких перемен с «Офисом» не происходило с 2007 года! Стандартным шрифтом тогда стал Calibri, и к этому давно все привыкли…

Зачем нужно что-то менять теперь? Неужели перемены нужны только ради самых перемен? Такие вопросы уже задают пользователи, которые хотели бы видеть настоящие улучшения, а не замену шила на мыло. Впрочем, разработчик считает иначе. По мнению представителей компании, новые пять шрифтов являются большим шагом вперед. Нам же остается ожидать обновлений и привыкать к новому внешнему виду стандартных программ.