 

Второму лжесвидетелю по делу Ефремова дали полтора года исправительных работ

30.04.2021, 17:04, Новости дня
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Пресненский суд Москвы признал виновным в лжесвидетельтве Александра Кобца, дававшего показания по уголовному делу актера Михаила Ефремова, приговорив его к полутора годам исправительных работ.

«Признать Кобца виновным… и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием 10% заработной платы», – передает РИА «Новости» слова судьи Катерины Кириченко.

Прокурор просил назначить Кобцу год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от его зарплаты.

Ранее в пятницу другой лжесвидетель по делу Ефремова – Теван Бадасян – был приговорен к году исправительных работ. Сегодня ожидается оглашение приговора третьем лжесвидетелю Андрею Гаеву: для него гособвинитель попросил суд назначить год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от заработной платы подсудимого.

Уголовное дело завели в начале апреля. До этого в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний.

Свидетелей допрашивали на слушаниях по делу актера по ходатайству экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Также он заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем.

Позже Кобец признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель, Гаев, заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.



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