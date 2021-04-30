Учёные не рекомендуют белковую пищу употреблять на ужин

Американские учёные в ходе очередного исследования доказали, что белковую пищу не стоит употреблять на ужин. Она может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Сотрудники Алабамского университета нашли взаимосвязь между здоровьем сердца и ежедневным рационом питания. По результатам исследования были получены данные, что белковая пища увеличивает сердечные клетки на 75 процентов, а это может навредить людям с хроническими заболеваниями сердца, сахарным диабетом и ожирением. Учёные даже не исключают вероятность риска инфарктов и стенокардии.

Чтобы исключить рецидивы, эксперты советуют мясо, яйца, рыбу и даже орехи употреблять на завтрак, тогда вреда для организма не будет. Более того, такая пища необходима для здоровья человека, поскольку именно белки участвуют в построении и восстановлении мышечной, костной и соединительной тканей, в обогащении организма кислородом, а также способствуют крепкому иммунитету.

Источник: www.medikforum.ru