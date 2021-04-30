Мария Кожевникова рассказала, как старший сын спас ее от смерти

Актриса Мария Кожевникова пояснила о случае из своей жизни, когда её от смерти спас старший сын. Именно после этого звезда телесериала «Универ» переосмыслила своё отношение к детям и их важности в жизни человека.

Инцидент произошёл во время ночлега на одной из дач в Тверской области. Кожевникова со своим супругом снимали отдельный домик, а трое детей ночевали в соседнем. Утром старший сын пожаловался своей бабушке на боли в животе и никак не хотел успокаиваться. Он настаивал на том, чтобы разбудили Марию Кожевникову. Как только актриса попыталась встать, то поняла, что не может пошевелиться и даже перевернуться.

Причиной стала утечка газа. В ходе изучения всех обстоятельств медики заключили, что ещё несколько часов и последствия были бы гораздо серьёзнее. Мария Кожевникова отметила, что после происшествия поверила, что дети являются настоящими ангелами-хранителями, пишет интернет-издание «Слово и Дело».