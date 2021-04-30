 

Дело Шеремета. Антоненко отпустили под домашний арест

30.04.2021, 16:58, Новости дня
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Защита Антоненко ходатайствовала об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство или взятие на поруки. В частности, приобщили к делу три заявления о взятии Антоненко на поруки.

Прокурор по делу не возражал по смягчению меры пресечения.

Судья постановил сменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Также Антоненко обязан прибывать по каждому требованию в суд, сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право покидать страну

Домашний арест будет действовать до 29 июня.

Контекст:
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта, сообщал “5 канал”. 
Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября. 

17 декабря защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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