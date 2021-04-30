КИУ назвал депутатов, которые не голосовали в Раде в апреле

“35 народных депутатов почти не голосовали в Раде в течение месяца. В частности, не проголосовали ни разу за месяц Григорий Суркис, Степан Ивахив, Тарас Козак, Дмитрий Шенцев, Вадим Рабинович. Также ряд депутатов приняли участие в символическом количестве голосований. Так, Сергей Левочкин принял участие в 0,98% голосований, Антон Яценко – 1%, Юлия Левочкина 0 1%, Игорь Палица – 1%, Игорь Абрамович – 1%, Юрий Бойко – 2%, Вадим Столар – 3%, Ренат Кузьмин – 3%, Андрей Деркач –4%”, – отметили в посте.

По данным КИУ всего два нардепа приняли участие в 100% голосований: Марьяна Безуглая и Игорь Копытин.

“Среди фракций и групп Верховной Рады активно голосовали депутаты “Слуги Народа” и “Европейской солидарности”. В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 80% голосований за месяц, депутаты ЕС – 79%. Низкие показатели у депутатов “Голоса” (67%), группы “Довіра” (64%) и ВО “Батьківщина” (62%)”, – сообщили в Комитете.

Самые низкие показатели голосований у депутатов группы “За майбутнє” и фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Депутаты “За майбутнє” в среднем приняли участие лишь в 50% голосований Рады, депутаты ОПЗЖ – в 37% голосований.

Всего в парламенте за апрель прошло 916 голосований.

Скриншот: КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ / Facebook

Контекст:По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

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