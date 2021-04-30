 

КИУ назвал депутатов, которые не голосовали в Раде в апреле

30.04.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“35 народных депутатов почти не голосовали в Раде в течение месяца. В частности, не проголосовали ни разу за месяц Григорий Суркис, Степан Ивахив, Тарас Козак, Дмитрий Шенцев, Вадим Рабинович. Также ряд депутатов приняли участие в символическом количестве голосований. Так, Сергей Левочкин принял участие в 0,98% голосований, Антон Яценко – 1%, Юлия Левочкина 0 1%, Игорь Палица – 1%, Игорь Абрамович – 1%, Юрий Бойко – 2%, Вадим Столар – 3%, Ренат Кузьмин – 3%, Андрей Деркач –4%”, – отметили в посте.

По данным КИУ всего два нардепа приняли участие в 100% голосований: Марьяна Безуглая и Игорь Копытин.

“Среди фракций и групп Верховной Рады активно голосовали депутаты “Слуги Народа” и “Европейской солидарности”. В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 80% голосований за месяц, депутаты ЕС – 79%. Низкие показатели у депутатов “Голоса” (67%), группы “Довіра” (64%) и ВО “Батьківщина” (62%)”, – сообщили в Комитете.

Самые низкие показатели голосований у депутатов группы “За майбутнє” и фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Депутаты  “За майбутнє” в среднем приняли участие лишь в 50% голосований Рады, депутаты ОПЗЖ – в 37% голосований.

Всего в парламенте за апрель прошло 916 голосований.

Скриншот: КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ / Facebook

Контекст:По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.04 / Эксперт назвал причину конфликта между российскими муфтиями

27.08 / Windows 95 празднует 25-летие

14.03 / «Он был очарователен» — Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным

15.07 / После убийства аспирантки у историка Соколова обнаружили почти 500 патронов

21.01 / Экс-глава ФРС поддержала санкции против РФ по Украине и Крыму

26.04 / Россия заявила о возвращении авиации из Крыма на базы после учений

05.03 / Тупицкий подал в Верховный Суд третий иск против президента

10.03 / На мировом рынке замедлились продажи беспроводных наушников

20.11 / Под санкции США против КНДР попали две базирующиеся в РФ компании

10.09 / Трамп продлил чрезвычайное положение в США из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика