Минздрав Турции одобрил вакцину “Спутник V”

Турция стала 63-й страной, где одобрено применение российской вакцины. В РФПИ поприветствовали решение минздрава республики.

Глава фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что “Спутник V” используется в десятках странах. Пост-вакционные исследования показали, что это самый безопасный и эффективный препарат против коронавируса, подчеркнул он.

“Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни», – добавил Дмитриев.

Ранее РФПИ договорился с турецкой фармацевтической компанией Viscoran İlaç о сотрудничестве в производстве “Спутник V”. Выпуск планируется начать на нескольких предприятиях в ближайшие месяцы.

“Спутник V” – первая в мире вакцина от коронавируса. По результатам исследований эффективность препарата составила 97,6%.

Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Безопасность и эффективность платформы подтверждена более чем 250 исследованиями.

Ранее о результатах использования “Спутник V” рассказали в Венгрии. Российская разработка показала лучшие результаты по безопасности и эффективности по сравнению с другими применяющимися в стране препаратами – AstraZeneca, SinoPharm, Moderna и Pfizer/BioNTech.