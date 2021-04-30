Александр Овечкин и Настасия Шубская показали подросшего младшего сына

Александр Овечкин и Настасия Шубская – одна из самых образцовых звездных пар, к которой приковано внимание общественности и за чьей жизнью следят тысячи, в том числе и фанаты большого спорта. Они поженились в День семьи, любви и верности – 8 августа 2017 года, и сами стали живым олицетворением этого праздника. Их старшему сыну Сергею в августе этого года исполнится три года, младшему же, Илье, 27 мая исполнится один год. Малыша они показывали лишь однажды, в декабре прошлого года, и с тех пор более чем полмиллиона подписчиков Настасии не видели подросшего Илью.

Но вчера она опубликовала редкое семейное фото, на котором во время прогулки запечатлены мама Настасия, папа Александр, дети Сергей и Илья, а также их собака, лабрадор по кличке Блэкйк. Взрослые – в простом и черном, дети – в ярком и на “конях”. 2-летний Сережа сидит за рулем детской машинки, а Илья – в коляске.

Илья явно недоволен поведением брата, – подписала Шубская снимок в социальной сети. Фото, конечно, вызвало волну умилительных комментариев, которые восхитились семейной идиллией семьи Овечкина-Шубской. Чуть раньше Настасия поделилась в сторис видео, в котором капитан клуба НХЛ “Вашингтон Кэпиталз” играет и нянчится с детьми. Такие минуты в семье хоккеиста из-за плотного расписания тренировок и игр – редкость. Но сейчас Овечкин восстанавливается после травмы, которую получил в игре 23 апреля, и уже пропустил две игры своей команды. Однако “Кэпиталз” все равно удалось одержать победу.

Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016-м, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары – Сергей – появился на свет 18 августа 2018 года.

Как бы громко и пафосно это ни звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена; ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду, – признавалась Настя в интервью HELLO! в августе 2019 года.

Александр Овечкин, Настасия Шубская и их младший сын Илья в возрасте 3 месяцевО том, что они ожидают рождение второго ребенка, стало известно в феврале 2020-го, а вскоре после этого Александр и Настасия признались, что ждут мальчика. Об этом молодые родители сообщили во время проведения праздничной вечеринки baby-shower. Это семейное торжество они стилизовали в черно-белых тонах: праздничный торт, “одетый” в классический смокинг, имбирные печенья в похожих “костюмчиках”, черно-белая гамма украшений и большая яркая растяжка “Добро пожаловать, маленький джентльмен!” — все вокруг говорило о том, что вскоре у первенца Александра и Настасии, полуторагодовалого Сергея, появится младший брат. Спустя несколько месяцев так оно и случилось.