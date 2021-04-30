 

Суд оставил без изменений приговор по делу «куклы Путина»

30.04.2021, 16:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура требовала ужесточить наказание, посчитав его слишком мягким.

Кассационный суд в Челябинске сегодня принял сторону защиты и не стал отменять приговор по делу о кукле Путина по заявлению прокуратуры Пермского края. Об этом «Новой газете» сказал Александр Эткин — один из фигурантов дела, который присутствовал на заседании..

Ранее прокурор края обратился в кассационный суд с представлением об отмене приговора. В жалобе было указано, что «судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину Александра Эткина, и не проверила доводы обвинения по существу», а условные сроки Александру Шабарчину и Даниле Васильеву «являются чрезмерно мягкими, назначенным без учета в полной мере характера и степени общественной опасности преступления, относящего к категории тяжких».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К реальному сроку были не готовы»

Два года колонии за «куклу Путина» — детали знакового для РФ уголовного дела. Интервью адвоката

Куклу в маске привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».

Районный суд Перми оправдал фигуранта Александра Эткина, присудил год условно Даниле Васильеву и 2 года колонии Александру Шабарчину. Апелляционный суд заменил Шабарчину реальный срок на условный, активист провел в СИЗО 80 дней.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Рабочих АвтоВАЗа переведут на «удалёнку»

01.03 / Криминал: «Великий лакский переезд» – За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа?

03.10 / Полина Полина Гагарина после развода вышла в свет с «любимым кавалером»

18.12 / Шнуров приехал на большую пресс-конференцию Путина: Не знает, как себя вести

28.03 / Мнение: Население Сирии 2021

01.12 / “Мои волосы похожи на солому”: Клуни раскрыл забавную тайну лучшей голливудской прически

22.01 / Белоруссию оставили без очередного чемпионата мира

03.04 / Диетологи рассказали, как правильно питаться весной

25.02 / Медики выявили необычные симптомы длительного COVID-19

01.02 / Закрытый город

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика