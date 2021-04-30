 

Созданы наушники, которые считывают активность головного мозга

30.04.2021, 16:16, Новости дня
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Как стало известно, в рамках стартапа Neurable созданы наушники нового поколения, которые можно назвать очередным видом умных устройств.

Дело в том, что данное устройство, обеспечивая звучание аудио высокого качества, параллельно считывает активность головного мозга.

По словам экспертов, использование наушников на протяжении длительного времени приводит к повышенной усталости. Однако пользователь не всегда вовремя замечает это, в результате чего может наступить момент полного истощения. Новые наушники будут автоматически следить за тем, чтобы их хозяин не слишком уставал от них. Наступление критического момента определяется по сигналам, которые устройство умеет считывать прямо из головного мозга.



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