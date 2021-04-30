 

Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Омске

30.04.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Омске двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, получив открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб и ссадины мягких тканей головы и тела, сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в пятницу около 12.00 по местному времени (15.00 мск). В момент происшествия отец ребенка спал, мать с тремя малолетними детьми находилась в комнате. Мальчик выбежал на кухню, встал на пластиковое ведро, залез на подоконник и открыл окно, после чего, навалившись на москитную сетку, выпал из окна, говорится на сайте ведомства.

Семья ребенка состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, родители ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. Полицейские проводят проверку, уточняется в сообщении.

Между тем в минздраве Омской области заявили о резком росте детского травматизма. Так, в Омске каждый день два-три ребенка ломают позвоночники на батутах, а за сутки в городскую детскую больницу попадают в среднем 70 детей с травмами, полученными в результате падений с высоты, в ДТП или на улице, передает «Омск-Информ». По словам замначальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям областного минздрава Олеси Богза, если в 2019 году было зарегистрировано 1295 травм у детей от 0 до 17 лет, то в 2020 году уже 1632 случая. Как уточнила Богза, ежегодно из окон выпадает до дести детей в возрасте до пяти лет.

«За сутки к нам обращаются в среднем 70 детей. Отделение рассчитано на 75 коек, и зачастую приходится использовать резервные койки в коридоре. Часто встречается травма позвоночника, причем в сутки мы принимаем по два-три ребенка из батутных центров с переломами позвонков – это компрессионные переломы первой степени. Да, мы их вылечим, реабилитируем, но неизвестно, как эти позвонки будут развиваться, и последствия все равно останутся», – отметил в свою очередь заместитель главного врача детской городской клинической больницы № 3 Сергей Лямзин.

Как сообщил врач, часто дети получают травмы вследствие недосмотра со стороны родителей. Так, в дежурные смены в больницу поступают минимум два ребенка, проглотившие монету, батарейку или магнит. «Ребенка ждет фиброгастроскопия, а это наркоз. Если это магнит, и не один, ребенка ждет тяжелая операция, и не одна», – обратил внимание специалист.

В марте школьник в Новочебоксарске выпал с балкона 25-го этажа на микроавтобус «Газель» и остался жив.

На этой неделе в Москве ребенок-лунатик выжил после того, как выпал с 12 этажа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Отец Марцинкевича потребовал возбудить уголовное дело по факту убийства сына

03.03 / Dantes признался, что ему необходима помощь специалиста в управлении гневом. Дорофеева мгновенно отреагировала

02.07 / Российская компания потребовала от Google 10 млн рублей

20.08 / Telegram-канал LIFE SHOT и ряд российских СМИ написали, что накануне вероятного отравления Навальный “выпивал до двух ночи”

05.01 / Меркель и Путин обсудили нормандский процесс

20.04 / «Развернулись и ушли» — учителя во французской Ницце отказались прививаться AstraZeneca

22.08 / В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела

15.12 / Байден осудил нападки на итоги президентских выборов

14.07 / Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

25.11 / Разруха в Сирии не даёт покончить с войной, и санкциями делу не поможешь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика