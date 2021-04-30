Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Омске

В Омске двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, получив открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб и ссадины мягких тканей головы и тела, сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в пятницу около 12.00 по местному времени (15.00 мск). В момент происшествия отец ребенка спал, мать с тремя малолетними детьми находилась в комнате. Мальчик выбежал на кухню, встал на пластиковое ведро, залез на подоконник и открыл окно, после чего, навалившись на москитную сетку, выпал из окна, говорится на сайте ведомства.

Семья ребенка состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, родители ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. Полицейские проводят проверку, уточняется в сообщении.

Между тем в минздраве Омской области заявили о резком росте детского травматизма. Так, в Омске каждый день два-три ребенка ломают позвоночники на батутах, а за сутки в городскую детскую больницу попадают в среднем 70 детей с травмами, полученными в результате падений с высоты, в ДТП или на улице, передает «Омск-Информ». По словам замначальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям областного минздрава Олеси Богза, если в 2019 году было зарегистрировано 1295 травм у детей от 0 до 17 лет, то в 2020 году уже 1632 случая. Как уточнила Богза, ежегодно из окон выпадает до дести детей в возрасте до пяти лет.

«За сутки к нам обращаются в среднем 70 детей. Отделение рассчитано на 75 коек, и зачастую приходится использовать резервные койки в коридоре. Часто встречается травма позвоночника, причем в сутки мы принимаем по два-три ребенка из батутных центров с переломами позвонков – это компрессионные переломы первой степени. Да, мы их вылечим, реабилитируем, но неизвестно, как эти позвонки будут развиваться, и последствия все равно останутся», – отметил в свою очередь заместитель главного врача детской городской клинической больницы № 3 Сергей Лямзин.

Как сообщил врач, часто дети получают травмы вследствие недосмотра со стороны родителей. Так, в дежурные смены в больницу поступают минимум два ребенка, проглотившие монету, батарейку или магнит. «Ребенка ждет фиброгастроскопия, а это наркоз. Если это магнит, и не один, ребенка ждет тяжелая операция, и не одна», – обратил внимание специалист.

В марте школьник в Новочебоксарске выпал с балкона 25-го этажа на микроавтобус «Газель» и остался жив.

На этой неделе в Москве ребенок-лунатик выжил после того, как выпал с 12 этажа.