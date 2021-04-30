Молнии очищают атмосферу от загрязнений

В публикации научного журнала Science появился материал, затрагивающий тему изучения такого природного явления, как молния. В ходе исследования было обнаружено, что во время разряда высвобождается огромное количество молекул оксидантов, имеющих ряд свойств, направленных на очищение атмосферы от загрязнения.

Образование в больших количествах окиси азота, гидроксил-радикала (ОН) и гидропероксил-радикала (HO2) обильно способствуют очищению атмосферы. Исходя из расчетов физиков, именно молниями образуются порядка 16% таких молекулярных соединений в атмосфере Земли. Пенсильванским университетом была сформирована команда из ведущих физиков, которую возглавил профессор Уильям Браун. Группа занималась исключительно изучением данных наблюдений за молниями, сделанными со специального самолета NASA DC-8, фиксирующего молнии, а также анализирующего состояние атмосферы.

В результате научной работы учеными было выявлено, что последствием разрядов молний в атмосфере оказывается значительное увеличение концентрации гидроксил-радикала (ОН) и гидропероксил-радикала (HO2) – молекул, имеющих высокую химическую активность.

Источником таких молекул являются молнии вне зависимости от силы разряда. На это указывают различные расчеты, проведенные в ходе исследований, а именно от 2 до 16% в общем объёме подобных соединений в атмосфере планеты. Вышеперечисленные факты приводят к выводу о важности такого явления, как молния, и ее роли в очищении атмосферы Земли.

Источник: science.sciencemag.org