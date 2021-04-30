“Ребенок в моей жизни – это роскошь”. Фролова спустя почти два месяца после родов вышла на работу

“Наконец-то снова на “Радио НВ”, – написала ведущая. Фролова сообщила, что тема первой передачи с ее участием будет посвящена снижению рождаемости в Украине и тому, во сколько обходится рождение и воспитание ребенка.

“Ребенок в моей жизни, наверное, самый большой подарок, поэтому, точно это роскошь. Цену такого подарка невозможно посчитать ни в одной валюте”, – заявила Фролова.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Контекст:Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”.

Отцом ребенка является телепродюсер Дмитрий Котеленец – Фролова отметила его в публикации, разместив в сети первое фото новорожденного сына.

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