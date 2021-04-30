В ВСУ отреагировали на приговор украинскому военному в оккупированном Крыму

В ВСУ также подчеркнули, что не оставляют без внимания ситуацию с Добринским.

“По результатам обработки сообщается, что командование воинской части и десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины не оставляет без внимания ход ситуации, связанной со старшим солдатом Евгением Добринским, которого незаконно удерживают на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым”, – говорится в сообщении.

Контекст:Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший солдат Добринский пропал утром 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал Добринского. Украинского военного обвинили в незаконном переходе “границы” и хранении наркотических веществ. Адвокат Ислам Велиляев отвергает эти обвинения и считает, что наркотики были подброшены.

8 июня Велиляев подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу.

21 апреля 2021 года Джанкойский райсуд в Крыму приговорил Добринского к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

—