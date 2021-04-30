Минздрав включит 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech в национальный план вакцинации – Степанов

“В национальном плане вакцинации, который утвержден правительством, сразу сообщалось, что по мере заключения контрактов туда будут вноситься изменения, в эту таблицу. После заключения контракта мы уже подали соответствующие изменения и они будут в ближайшее время внесены и там все эти 10 млн будут с соответствующими сроками поставок”, – сказал министр.

Правительство опубликовало национальный план вакцинации 12 апреля. Согласно документу, Украина до конца 2021 года должна получить 21,9 млн доз вакцины, 8 млн из которых – в рамках механизма COVAX. Поставки 10 млн доз препарата Pfizer/BioNTech, согласно контракту, о подписании которого 6 апреля сообщал президент Владимир Зеленский, в национальном плане не указаны.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

27 апреля начались прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

По состоянию на 30 апреля в Украине сделали 702 440 прививок от коронавируса, полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 130 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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