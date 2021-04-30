 

Бизнесмен Сейсембаев: Зарплата хорошего учителя в Казахстане около 1100 долларов

30.04.2021, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отвечая на вопрос, как вообще сегодня живет Казахстан, Сейсембаев отметил, что если не затрагивать политическую составляющую, “страна каким-то образом развивается”.

“Я думаю, это обусловлено тем, что все-таки страна богатая, ресурсов очень много, денег очень много. И в этом плане страна развивается. Трудно мне сказать, это благодаря властям или вопреки властям, трудно мне сказать, благодаря нашей предприимчивости казахской или нет, но страна все равно растет. ВВП растет. Так же, как и цена на нефть, в принципе. Дороги строятся”, – рассказал бизнесмен.

По его словам, зарплата в государственном секторе “неплохая”. Так, недавно учителям повысили зарплаты почти на 30%, и теперь хороший учитель сможет, с учетом выслуги лет и дополнительных занятий, получать около $1100.

“Меня радует то, что министерство образования последние полтора-два года неплохо работает, снимая нагрузку с учителей. А то раньше они были замордованы всяческими отчетами, какими-то мероприятиями волонтерскими, к которым местные власти их привлекали… Занимались кучей вещей, которые никак не относились к преподавательской деятельности”, – добавил Сейсембаев.

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Инвестиции – это надежды, выраженные в деньгах. Сбережения – это дисциплина, выраженная в деньгах. Кредит – это нетерпение, выраженное в деньгах. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Стало известно о желании Лукашенко объединить Украину и Белоруссию

24.01 / МИД заявил о глубочайшем кризисе идеологии Запада

18.03 / Путин поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма

16.04 / Мишустин и Лукашенко встретились тет-а-тет

22.10 / Путин объяснил бредовость санкций против Крыма

20.08 / Минск поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета Белоруссии

19.01 / В Газпроме допустили вероятность отмены проекта «Северный поток – 2»

05.10 / СК возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР

26.08 / Американской игре подрезали проморолик из-за упоминания о площади Тяньаньмэнь

08.04 / США и Финляндия обсудили ситуацию на границе РФ и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика