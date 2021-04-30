Бизнесмен Сейсембаев: Зарплата хорошего учителя в Казахстане около 1100 долларов

Отвечая на вопрос, как вообще сегодня живет Казахстан, Сейсембаев отметил, что если не затрагивать политическую составляющую, “страна каким-то образом развивается”.

“Я думаю, это обусловлено тем, что все-таки страна богатая, ресурсов очень много, денег очень много. И в этом плане страна развивается. Трудно мне сказать, это благодаря властям или вопреки властям, трудно мне сказать, благодаря нашей предприимчивости казахской или нет, но страна все равно растет. ВВП растет. Так же, как и цена на нефть, в принципе. Дороги строятся”, – рассказал бизнесмен.

По его словам, зарплата в государственном секторе “неплохая”. Так, недавно учителям повысили зарплаты почти на 30%, и теперь хороший учитель сможет, с учетом выслуги лет и дополнительных занятий, получать около $1100.

“Меня радует то, что министерство образования последние полтора-два года неплохо работает, снимая нагрузку с учителей. А то раньше они были замордованы всяческими отчетами, какими-то мероприятиями волонтерскими, к которым местные власти их привлекали… Занимались кучей вещей, которые никак не относились к преподавательской деятельности”, – добавил Сейсембаев.

Казахстанский бизнесмен Сейсембаев: Инвестиции – это надежды, выраженные в деньгах. Сбережения – это дисциплина, выраженная в деньгах. Кредит – это нетерпение, выраженное в деньгах. Читайте полный текст интервью

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Контекст:Сейсембаев занимается инвестиционным бизнесом. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимает 21-е место.



Дмитрий ГОРДОН

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