 

В акции “ЕР” “Диктант Победы” участвовали более 1,5 млн человек

30.04.2021, 15:56, Разное
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Обработано 90% данных посетителей площадок “Диктанта Победы”. Окончательные итоги подведут в июне, уточнил парламентарий.

Для акции подготовили 16 тысяч площадок, в их числе – гора Эльбрус, заповедник “Командорский” на Камчатке и другие известные места. Старт акции на Поклонной горе в Москве дал председатель “ЕР” Дмитрий Медведев.

“Диктант Победы” прошел и в 80 зарубежных странах – Армении, Вьетнаме, Казахстане, Польше, Португалии, Финляндии и других. Одна из площадок работала в Русском доме в столице Ливана Бейруте. Участников приветствовала 91-летняя ветеран Великой Отечественной Войны Ирина Уварова.

Организаторы разделили международные версии тестовых заданий на несколько тематических групп – “Америка”, “Европа”, “Азия”, “СНГ”. Изучающие русский язык иностранцы могли попробовать облегченную версию.

Участникам предстояло ответить на вопросы о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, работе в тылу, партизанском движении, помощи союзников.

Акция “Диктант Победы” стартовала 29 апреля. Участников приветствовали глава «Российского исторического общества» Сергей Нарышкин, министр просвещения Сергей Кравцов и другие.



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