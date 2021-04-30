Мнение: Пацаны из подворотен захватили власть?

Почитал про конфликт депутата-коммуниста с главой региона. Послушал адуозапись. И у меня сложилось твердое оценочное суждение, что глава региона – не глава региона, а скорей главарь региона.

Не пойму одного. Если «поговорить» в коридорах власти или кабинетах чиновников и «перетереть» в подворотнях или арестантских бараках похожи друг на друга, что называется «до степени смешения» – это значит, что АУЕ ворвалось в коридоры власти? Или пацаны из подворотен сменили треники на брионии и стали властью?

Фотография отсюда

—