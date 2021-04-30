Россияне нарочно поджигают свои дома, чтобы приехали пожарные с чешским пивом

Российские пожарные не смогли порадоваться полученному на День пожарной охраны подарку – чешскому пиву вместо воды в их автоцистернах.

С раннего утра огнеборцы мотаются с пожара на пожар, не заезжая в депо. Количество пожаров резко увеличилось.

Узнав о том, что вместо воды пожарные сегодня будут использовать высококачественное пиво, россияне начали устраивать рукотворные пожары, чтобы подставить лицо под струю из брандспойта. Иногда они поджигают ненужные постройки или старые заводы, которые не успели снести, но почти половина поджогов – в жилых домах и квартирах.

В одном случае подожгли бар, где из-за конфликта с Чехией подавали только отечественное пиво. Отмечено не менее десятка случаев самосожжений.

– Поджигая себя, люди забывают, что мы не можем приехать мгновенно, несмотря на все наши мигалки и сирены. В городе нам нужно минут семь. За это время человек сгорает дотла. Поливать пивом становится некого, – говорят пожарные.

Самый грустный сюрприз ждал жителей села Тыгда Магдагачинского района Амурской области. Они подожгли село с трёх сторон, но, когда прибыли первые пожарные расчёты, оказалось, что в их автоцистернах – обычная вода.

В Приамурье на момент запрета чешского пива не было его запасов, и заправить пожарные машины в праздник оказалось нечем.

Согласно докладам из регионов, из десяти тысяч кубометров полученного пожарными чешского пива израсходовано уже более восьми. Если волна поджогов не остановится, праздник придётся завершить раньше времени.

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