 

Похитителей бульдогов Леди Гаги арестовали: среди них оказалась знакомая певицы

30.04.2021, 15:32, Разное
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Леди Гага теперь может спать спокойно, ведь похитители ее любимых любимых питомцев найдены. Вчера стало известно, что полиция Лос-Анджелеса выследила и арестовала пятерых человек, которые подозреваются в организации нападения на помощника певицы Леди Гага и похищении двух ее французских бульдогов.

Согласно обнародованным данным полиции, трое из арестованных – Джеймс Джексон (18 лет), Джейлин Уайт (19 лет) и Лафайет Уэйли (27 лет) — непосредственно участвовали в покушении и ограблении, им предъявлено соответствующее обвинение. Отец одного из парней – Гарольд Уайт – пойдет по делу как соучастник. Но что более всего удивило поклонников певицы, так это имя еще одной подозреваемой. Ею оказалась 50-летняя Дженнифер Майбрайд, она знакома им и самой Леди Гаге. Именно эта женщина – та самая “добрая” незнакомка, которая “нашла” псов.

Напомним, вечером 24 февраля помощник отсутствовавшей тогда Леди Гаги (она была в Риме на съемках нового фильма House Of Gucci) Райан Фишер выгуливал трех ее псов. В какой-то момент неизвестные напали на мужчину, четыре раза выстрелили в грудь, после чего силой забрали двух собак – Коджи и Густаво – и увезли их в неизвестном направлении. Помощника певицы госпитализировали в тяжелом состоянии, но его удаслось спасти, он выжил. Леди Гага назвала Фишера, который пытался защитить собак, героем, и объявила вознаграждение в 500000 долларов тому, кто вернет ее собак живыми и невредимыми. Через какое время на пороге полицейского участка появилась женщина, которая заявила, что нашла собак, привязанных к столбу, а узнала их из объявления известной певицы о вознаграждении. Теперь Дженнифер Майбрайд грозит реальный срок за участие в сговоре с преступниками.

Леди Гага с Коджи (коричневый окрас), Азией (черный) и Густаво (белый)

В заявлении полиции Лос-Анджелеса сказано, что следователи считают главной причиной, по которой банда пошла на преступление, – высокая стоимость французских бульдогов, а вовсе не известность их хозяйки.

Это было наглое уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек, – цитируют СМИ окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джорджа Гаскона. Специалисты говорят, что французские бульдоги – одна из самых популярных и дорогих пород в наши дни. В среднем они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, но, если собака с хорошей родословной, ее цена может достигать 10 тысяч долларов.



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