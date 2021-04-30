За износ дубинки

Челябинская полиция требует взыскать с пятерых «организаторов акций» в поддержку Навального 2,1 млн рублей «за работу в выходные».

Акция в поддержку Алексея Навального в Челябинске. 31 января 2021 года. Фото: ТАСС

ГУ МВД по Челябинской области подало иск к активистам, которых городские суды признали «организаторами» январских акций в поддержку Алексея Навального. Ведомство требует с них 2 155 191 рубль. Ответчики –координатор областного штаба политика Артем Яумбаев, сотрудник штаба Александр Копьев, экс-сотрудница штаба Мария Макарова, экоактивист Олег Шамбуров и член КПРФ Павел Струнин.

«Для обеспечения охраны общественного порядка в связи с организацией Ответчиками несогласованного публичного мероприятия ГУ МВД РФ по Челябинской области оперативно привлекались значительные силы и средства для обеспечения безопасности, в том числе дополнительный личный состав в нерабочее время. <…> Сотруднику, по данным учета служебного времени и на основании приказа руководителя, вместо предоставления дополнительных дней отдыха может предоставляться денежная компенсация за выполнение служебных обязанностей в выходные и праздничные дни, — говорится в иске. — Согласно сведениям о количестве сотрудников подразделений ГУ МВД по Челябинской области, привлеченных к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, выплаченной компенсации, сумма затрат составила 2 155 191 рубль».

Юрисконсульт ГУ МВД Редькина отмечает, что тратить 2 миллиона на премии ведомство не планировало и теперь в его бюджете может образоваться «дыра».

Как следствие — может появиться угроза «невозможности исполнения [ведомством] возложенных на него задач по надлежащему обеспечению государственной и общественной безопасности». И было бы логично, по мнению юрисконсульта, «залатать» эту «дыру» деньгами «организаторов протестов».

Мария Макарова, которая, как считают в полиции, «модерировала Telegram-канал челябинского штаба Навального» и «не удаляла из него агитационные материалы», пояснила корреспонденту «Новой», что не имеет отношения к организации январских акций.

— Я не имею и не имела возможности размещать или удалять какие-либо материалы от имени штаба. У меня не было доступа к Telegram-каналу, — говорит она. — Почему так решили сотрудники центра «Э», для меня загадка: в суде они не предоставили никаких доказательств на этот счет.

Макарова говорит, что на данный момент нигде не работает, а с выплатой по иску, если его удовлетворят, ей обещает помочь команда Алексея Навального.

Активист КПРФ Павел Струнин назвал иск кровавым театром абсурда.

— Если еще можно выстоять после заведения уголовного дела, нескольких административных арестов, то такие экономические методы воздействия могут физически уничтожить человека, — говорит он.

Со слов Струнина, у него нет работы, не так давно ему не удалось зарегистрироваться на бирже труда. Как выплачивать затребованную ГУ МВД компенсацию, он не знает.

Экоактивист Олег Шамбуров считает, что деньги нужно взыскивать не с активистов, а с мэра Челябинска Наталии Котовой и губернатора Алексея Текслера, так как «именно чиновники привлекли полицию для подавления протестов».

— Сперва избили людей, затем посадили, а теперь еще и денег требуют, — говорит Шамбуров.

— Полиция обязана охранять закон и порядок. Я за их работу плачу, три тысячи человек, вышедших 23 января, тоже платят. Налогами.

По оценке МВД, участие в январских протестных акциях в Челябинске приняло суммарно более пяти тысяч человек. По итогам акции 31 января полицией было заведено уголовное дело по статье 267 УК РФ «Создание помех дорожному движению». Все ответчики по иску челябинского ГУ МВД, кроме Шамбурова, проходят по этому делу в качестве подозреваемых.

Александр Шестаков

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