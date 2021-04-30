Магазин Microsoft Store вдвое уменьшил комиссию

В два и даже в два с половиной раза решили уменьшить комиссию в цифровом магазине видеоигр и приложения Microsoft Store. Когда об этом стало известно, на улице разработчиков начался настоящий праздник.

Ранее, напомним, размер комиссии составлял 30%. Теперь при определенных обстоятельствах можно платить всего 12%. Однако, такие тарифы начнут действовать не сразу.

Интернет-продавец обещает, что снижение комиссий до заявленного уровня состоится до первого августа текущего года. Почему не сразу? Неизвестно. Но обещание приятное, так как и пользователи теперь наверняка получат скидки. Рост размеров комиссий практически во всех магазинах приложений наблюдался с прошлого года. Тенденция вызвала резкую критику со стороны других участников рынка.