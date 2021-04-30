Умные часы Samsung в РФ получили новые функции

В дальнейшем умные часы, выпущенные под брендом корейской компании Samsung и поставляемых на российский рынок, смогут измерять артериальное давление владельцев и даже получат функцию ЭКГ.

Речь идет о моделях наручных гаджетов Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2, уточняют представители разработчика. По словам представителей компании, благодаря новым функциям, люди смогут лучше следить за состоянием своего здоровья.

Обеспечит выполнение данных функций специальное приложение Samsung Health Monitor, которое теперь становится доступным и на территории Российской Федерации, уточняют специалисты. Для покупателей это отличная новость, говорят аналитики рынка.