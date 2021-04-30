Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Петербурге

Крупная авария с участием трех автомобилей произошла в пятницу в Невском районе Санкт-Петербурга. Машины, по сообщениям очевидцев, буквально рассыпались по дороге и обочине, однако, по сообщению ГУ МВД, обошлось без жертв.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали, что на Белевском проспекте столкнулись два BMW и KIA.

У обоих BMW сильно разбиты передние части, один из них задымился, а второй отбросило боком в фонарный столб.

Автомобиль KIA вынесло на газон с противоположной стороны дороги, при этом деталями усыпало проезжую часть «на 300 метров».

«На обеих BMW живые, головы замотаны, по KIA непонятно, чем кончилось», – пишет в группе очевидец Андрей.

Авария обошлась без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, передает «Фонтанка».

Ранее в ДТП с автобусом в Ленобласти погибли четыре человека.