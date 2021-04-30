 

Польша ответила на обвинения Белоруссии в нарушении воздушной границы

30.04.2021, 15:16, Новости дня
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Самолет польских военно-воздушных сил нарушил границы Белоруссии непреднамеренно, заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши в ответ на сообщение Минска о повторном нарушении воздушной границы.

«Ночью 29 апреля при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных сил Польши была нарушена государственная граница с Белоруссией в воздушном пространстве. Инцидент не был преднамеренным, произошел случайно и продолжался в течение короткого периода», – говорится в Twitter польского командования.

В пятницу Минобороны Белоруссии зафиксировало повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве.



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