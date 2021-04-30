 

Зафиксирован рост цен на отдых в Сочи до 150%

30.04.2021, 15:16, Новости дня
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Стоимость отдыха в Сочи выросла от 15 до 150% по сравнению с 2020 годом, сообщила член правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в целом стоимость отдыха возрастет, но не будет сильно отличаться от цен прошлого года, передает Sochi.com.

«На изменение цен повлияет спрос», – констатировал Барзыкин.

По его мнению, до запрета на авиаперелеты в Турцию 80% путевок были оплачены или забронированы. «Цены на размещение в основном дорогого ценового сегмента выросли на 7-15%. Надо понимать, что отрасли надо компенсировать убытки прошлого года, когда мы сработали «в минус», затраты за это время выросли, но о повышении цен на 150% я не слышал», – указал эксперт.

Он добавил, что отдых в Сочи дорожает также и из-за возросшего потока туристов, которые едут туда из-за развитой инфраструктуры и разнообразия досуга.

Ранее вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич сообщала, что цены на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай на майские праздники подорожали, это вызвано приостановкой авиасообщения с Турцией.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.



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