В городе ацтеков найдена таинственная пирамида

На официальном сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) была обнародована информация о странной находке на уже изученной прежде территории. При проведении консервации руин древнего города Тлакочкалько в земляном кургане археологи обнаружили неизвестную ранее пирамиду.

Остатки поселения Тлакочкалько находятся на территории современного мексиканского города Тлалманалко. Он являлся одним из крупнейших городов до прихода испанцев. Курган скрывал под собой пирамидальное сооружение с основанием размерами 12 на 18 метров и 9 метров в высоту. Оно состоит из трех уровней. По мнению специалистов, в первозданном виде пирамида имела другие размеры, но в настоящее время сохранилась лишь одна третья часть от древнего строения.

Археологи считают, что предположительно пирамида была возведена в два этапа. Изначально проводились работы над материалом, который бы обеспечил достойное качество будущей постройки. И уже с 1465 года начался второй этап строительства, направленный на расширение сооружения. В итоге основание пирамиды увеличилось до размеров тридцать пять на сорок пять метров.

С приходом к власти ацтеков эпохи Монтесумы в ходе строительства качество работ постепенно снижалось – и это сказалось на сохранности монумента. Во время же завоевания ацтеков испанцами строительство прервалось окончательно.

Функциональность данного сооружения учеными до сих пор выясняется – был ли это храм или усыпальница, так как на территории объекта археологами были найдены различные осколки керамики.

Источник: planet-today.ru