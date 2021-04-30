Встречи в “Адриатике” и в Koncha Zaspa Park. “Схемы” показали, как “Слуги народа” нарушают карантин

Журналисты увидели 8 апреля автомобиль Range Rover, которым, как утверждается в расследовании, пользуется глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов. Он был припаркован возле ресторана “Адриатик” в центре Киева на улице Институтской.

Съемочная группа “Схем” около 20.00 зафиксировала у этого ресторана припаркованные машины премиум-класса. В Киеве тогда уже действовал усиленный карантин, который запрещает работу заведений общественного питания, кроме как на вынос или доставку, подчеркнули журналисты.

Через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню. Это был Аристов с компанией людей. Гости ресторана, повар и официант были без защитных масок.

12 апреля журналисты снова заметили авто Аристова у того же заведения. Официант, по версии “”Схем” мог заметить съемку. Через несколько минут Аристов покинул ресторан через кухню с пакетом в руках. Из заведения также вышел Георгий Биркадзе, бывший председатель Броварской районной госадминистрации Киевской области.

В общении с журналистами “Схем” Аристов подтвердил, что посещал этот ресторан, чтобы “пообщаться с другом”. При этом депутат не увидел в этом “никаких нарушений”.

Кроме этого, журналисты зафиксировали, как во время локдауна народные депутаты от партии “Слуга народа” Андрей Мотовиловец, Анатолий Гунько и Артем Культенко и их однопартийцы-депутаты из Киевского облсовета провели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park. Совладельцем ресторана является депутат Киевского облсовета от “Слуги народа” Сергей Левченко, который тоже присутствовал на встрече, сказано в расследовании.

По данным журналистов, инициатором собрания депутатов выступил глава киевской областной организации “Слуга народа” Андрей Мотовиловец. Депутат признал, что встречу провели “на грани закона”, однако нардепу “срочно нужна была эта встреча, чтобы выстроить будущую работу”.

Контекст:Еще один нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко 18 апреля устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской в киевской гостинице Fairmont, которую он устроил, невзирая на локдаун. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 20 апреля сказал, что фракция ждет от Тищенко объяснений, так как “пока не может с ним полноценно прокоммуницировать”. Сам Тищенко признал, что поступок был “несколько вызывающим”. Однако “самого факта нарушения нет”, считает он.

22 апреля на заседании фракции заслушали объяснения Тищенко. Фракция в итоге пришла к выводу, что нардеп оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф. Окончательное решение в отношении него примет политсовет партии. Сам Тищенко перед заседанием сказал, что “очень сильно любит жену”. Скандал с празднованием он считает “политическим заказом” оппонентов.

По данным киевской Госпродпотребслужбы, отвечать за вечеринку Тищенко будет только администрация гостиницы и ресторана.

В Киеве карантинные ограничения ослабят с 1 мая.

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