 

Звезда сериала “Доктор Кто” лишился премии BAFTA из-за обвинений в домогательствах со стороны 20 женщин

30.04.2021, 15:10, Новости дня
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Представители киноакадемии отметили, что принятое ими решение является реакцией на статью, опубликованную 29 апреля The Guardian под названием “Сексуальный хищник”: 20 женщин обвиняют актера Ноэля Кларка в домогательствах и издевательствах”.

В публикации-расследовании сообщается, что актер якобы домогался коллег по съемочной площадке в период с 2004-го по 2019 год. Кларк опроверг обвинения, заявив о намерении “защитить себя от лживых утверждений”.

Кроме лишения премии руководство также приостановило членство актера в Академии “до дальнейшего уведомления”.

Контекст:Кларк получил премию BAFTA в 2009 году в номинации “Восходящая звезда”.
Кроме сериала “Доктор Кто”, он известен по ролям в фильмах “Секс, наркотики и рок-н-ролл”, “Я борюсь с великанами”.
Актер женат на португальской визажистке Ирис да Силве, пара воспитывает троих детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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