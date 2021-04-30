 

В России штабы Навального внесли в список экстремистов и террористов

30.04.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В списке на сайте Росфинмониторнга в разделе “Российские юридические лица” под номером 461 упоминается “Общественное движение “Штабы Навального”. 

При этом глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков ранее говорил, что организации “Общественное движение “Штабы Навального” не существует.

“Нет такой организации “Общественное движение “Штабы Навального”. Ну просто никогда не существовало. Есть конкретные юридические лица (такие же, как ФБК). Что он хочет приостановить? Факт: в этом решении просто придумана несуществующая организация, это примерно как с “Новым величием”, – написал он 26 апреля в Telegram, реагируя на решение прокурора Москвы Дениса Попова, который приостановил работу штабов.

Люди и организации, включенные в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.

Контекст:Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.
В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансирует, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.
Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.
29 апреля Волков заявил об официальном роспуске сети штабов. По его словам, сохранение работы сети в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и кто с ними сотрудничает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Сандерс, Касич и Мишель Обама выступят на первом виртуальном съезде Демпартии в Висконсине

28.01 / FAW намерена привезти в Россию кроссовер Bestune T77

26.12 / Трамп счел карантин из-за COVID хуже самого вируса

01.12 / Хорватия изменила правила въезда для украинцев

03.02 / Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России

07.12 / Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

02.08 / США поддержали Эквадор в противодействии незаконному рыбному промыслу Китая

07.10 / Песков назвал поводом для обеспокоенности сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

06.07 / Коронавирусом в мире инфицированы почти 11,5 млн человек

07.08 / На “Киевхлебе” – вспышка коронавируса, заразилась почти половина сотрудников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика