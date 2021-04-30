В России штабы Навального внесли в список экстремистов и террористов

В списке на сайте Росфинмониторнга в разделе “Российские юридические лица” под номером 461 упоминается “Общественное движение “Штабы Навального”.

При этом глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков ранее говорил, что организации “Общественное движение “Штабы Навального” не существует.

“Нет такой организации “Общественное движение “Штабы Навального”. Ну просто никогда не существовало. Есть конкретные юридические лица (такие же, как ФБК). Что он хочет приостановить? Факт: в этом решении просто придумана несуществующая организация, это примерно как с “Новым величием”, – написал он 26 апреля в Telegram, реагируя на решение прокурора Москвы Дениса Попова, который приостановил работу штабов.

Люди и организации, включенные в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.

Контекст:Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансирует, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

29 апреля Волков заявил об официальном роспуске сети штабов. По его словам, сохранение работы сети в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и кто с ними сотрудничает.

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