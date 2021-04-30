Более 120 километров новых линий метро ввели в Москве за 10 лет

Московское метро развивается очень быстро. С 2011 года карта столичной подземки увеличилась почти в два раза. За это время было введено в эксплуатацию 123,6 километра линий. Новые станции решают проблему транспортной доступности в отдаленных районах города и разгружают другие участки метро.

Для удобства пассажиров создается все больше пересадок. Там, где это возможно, станции подземки связывают с Московскими центральными диаметрами (МЦД) и Московским центральным кольцом (МЦК). Также в столице ввели 11 электродепо: шесть новых и пять реконструированных.

В 2021-м уже открыли две новые станции метро, в этом же году пассажирам будут доступны еще девять. Они находятся на Большой кольцевой линии (БКЛ), которая окончательно замкнется в 2022-м.

Существующие ветки также продлевают: например, Сокольническую (до станции “Новомосковская”), Люблинско-Дмитровскую (в район Северный), Калининско-Солнцевскую (во Внуково) и Арбатско-Покровскую линии (в Гольяново). А в следующем году начнется строительство станций новой ветки – Рублево-Архангельской.

“Сейчас идет подготовка проходческого комплекса, и в середине мая мы планируем начать строительство тоннеля”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Рублево-Архангельская линия соединит центр города и район Кунцево. Сначала появятся станции метро с рабочими названиями “Звенигородская”, “Карамышевская” (или “Проспект Маршала Жукова”), “Бульвар Карбышева”, “Живописная”, “Строгино” и “Липовая роща”. Позже откроют станции “Рублево-Архангельское” и “Ильинская”.